По словам защитники Украины, он с другом решил подшутить над оккупантами, а взамен получил немалый "довес" в обменный фонд.

Боец Вооруженных сил Украины с позывным "Гром" рассказал, как вместе с побратимом развел армию РФ и заставил сдаться в плен 21 вооруженного оккупанта.

Рассказ о забавном случае с солдатами РФ показал телеграм-канал "Реальная Война". По словам защитника Украины, сначала речь шла о пленении одного захватчика. Его нашли в одном из подвалов.

Солдат РФ сразу согласился сдаться, однако такая "добыча" казалась слишком мал "кушем": ВСУ решили пошутить над оккупантом и неожиданно пополнили обменный фонд Украины 21 россиянином: "Выходим, а там 21 рыло стоит, а нас двое", - указал он.

По словам "Грома", схема разводки была такая:

"Братан, вот тебе автомат. Сейчас на часах 14:00, в 14:40 - топай, собирай всех своих и приходите даваться в плен. Его отпускают с такой идеей, что он сейчас насобирает всех своих "кентов" по деревне и придет сдаваться. По итогу пацаны сидят в подвале и просто ждут. И, вот, картина - 21 человек с автоматами и всей этой фигней приходит сдаваться в плен. Тип просто стучит в дверь: "Пацаны, мы пришли""

Оккупант насмешил Сеть оговоркой о своем пленении

Напомним, 18 июня "легендой" сети также стал ролик с обращением оккупанта, который попал в плен 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ и отметился смешной оговоркой.

В частности, в обращении россиянин не смог произнести слово "хорошо", в ответ на просьбу ВСУ рассказать, как его "хорошо взяли в плен". Он заменил непонятное для себя слово выражением "изящно" и породил бурный отклик в сети.

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