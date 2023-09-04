Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских оккупантов на Лиманском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях, говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в течение суток на фронте произошло более 25 боевых столкновений.

"На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. ... На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. ... На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. ... На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Приютного Запорожской области", – информирует Генштаб.

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Российские оккупанты за прошедшие сутки наносили многочисленные артиллерийские, минометные и авиационные удары на Северском и Слобожанском, Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском, Запорожском, Херсонском направлениях.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – отметили в Генштабе.

Продвижение украинских войск - последние новости

За прошедшие сутки, как сообщал Генеральный штаб ВСУ, на Запорожском направлении российские оккупанты безуспешно наступали в районе Приютного. Силы обороны Украины продолжали ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) констатируют, что ВСУ продвинулись в районе Бахмута и на Западе Запорожской области.

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