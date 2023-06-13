Российские захватчики начали движение через город из Бердянска, а не наоборот, как это происходило раньше.

Российские захватчики активизировали движение через временно оккупированный Мариуполь Донецкой области с Бердянского направления. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

Как он заметил в эфире телеканала "Эспрессо", такое поведение для оккупантов непривычно. Раньше они двигались в сторону Бердянска, а сейчас – наоборот.

"Я надеюсь, что все обратили внимание на то, что Генштаб ВСУ впервые прокомментировал ситуацию на Бердянском направлении. Поверьте, что для любого человека, который отслеживает, что происходит в Мариуполе, это очень хорошие новости. Этого достаточно для дальнейшего оптимизма. К тому же, сегодня мы наблюдаем активизацию движения оккупантов через Мариуполь из Бердянска, а не наоборот. Пока мы пытаемся выяснить, куда они движутся. Однако такие новости дают нам сдержанный оптимизм по освобождению наших территорий", – подчеркнул Петр Андрющенко.

Ситуация в оккупированном Мариуполе

Украинский Мариуполь находится в полной оккупации с конца мая 2022 года. За город в течение нескольких месяцев шли ожесточенные бои – он почти полностью разрушен. Чтобы прикрыть следы своих преступлений, россияне массово сносят многоэтажки в оккупированном городе.

В частности, в мае 2023 года советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты выживают украинцев из дома, чтобы снести его. Речь идет о 17 семьях, которые живут в 14-этажном доме по улице Куприна, 77.

Кроме того, россияне снесли в Мариуполе памятник Архипу Куинджи на Греческой площади города. Улицу, названную его именем, оккупанты переименовали в "улицу Артема".

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