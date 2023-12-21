Аналитики Института отметили, что оккупанты снова распространяют фейки о якобы их завоеваниях на Запорожском направлении.

ВСУ и российские оккупанты продолжили позиционные встречные бои на границе Донецкой и Запорожской областей.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Не смотря на это, как отметили аналитики, подтвержденных изменений линии фронта не было.

Они указали, что по данным российских военкоров, оккупанты якобы продвинулись в западной части Запорожской области, в частности, на 1,5 км в районе Роботино и Новопрокоповки и на несколько сотен метров в районе Вербового. Однако ISW не наблюдал визуальных подтверждений каких-либо успехов РФ в этом районе.

Видео дня

Также в Институте отметили, что ВСУ сохраняют присутствие на левом берегу реки Днепр в Херсонской области, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не произошло.

Война в Украине: новости

Аналитики Института по изучению войны сообщили, что российские военкоры распространяют утверждение, будто бы оккупанты захватили две неустановленные позиции на восточном берегу реки Оскол на Купянском направлении, однако ISW не обнаружил доказательств этому.

Авиация Сил обороны разбила 16 районов живой силы оккупантов, вооружения и военной техники. Также уничтожен зенитно-ракетный комплекс противника. А подразделения ракетных войск разбили пять районов скопления живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и шесть артиллерийских средств противника.

Вас также могут заинтересовать новости: