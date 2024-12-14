Россияне не умеют честно вести войну или придерживаться каких-то правил участия в боевых действиях, акцентировал представитель разведки.

Вооруженные силы Российской Федерации применили против Украины уже все, что у них есть. Но от российского диктатора Владимира Путина можно ожидать чего угодно, поэтому не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.

"Россияне не умеют честно вести войну, россияне не умеют соблюдать какие-то правила участия в боевых действиях, россияне не умеют соблюдать международное законодательство. Поэтому, конечно, тревог не игнорируем, бережем себя", – сказал он в эфире телемарафона.

В то же время, отвечая на вопрос о том, ждать ли от оккупантов ударов по Украине на зимние праздники и до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, представитель украинской разведки отметил, что удары будут продолжаться. Враг продолжит применять и беспилотники, и крылатые ракеты, и баллистические ракеты.

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"Россия сейчас пытается доказать и показать, что она сильна, что она – мировой игрок. Хотя она истощается, у нее уже нет сил, но они пытаются из последних сил строить и держать как-то в руках свой военно-промышленный комплекс. Они пытаются создавать оружие какое-то новейшее, хоть одну-две единицы для того, чтобы показать миру, что они – сверхдержава. Но все в конце концов начинают уже немного в этом разбираться. Поэтому, думаю, возвращаясь, все же не надо пренебрегать сигналами воздушной тревоги, надо беречь себя. Ну, и, собственно говоря, мы увидим с вами, надеюсь, конец Путина и конец путинской власти", – подытожил Андрей Черняк.

Война в Украине: важные новости

Силы обороны отбросили врага возле Песчаного в Донецкой области. Там состоялся встречный бой между украинскими защитниками и вражескими силами. Отмечается, что Силы обороны дали бой, враг откатился к посадкам возле Шевченко.

Тем временем россияне продвинулись в районе Двуречной и Лозовой на Харьковщине. По данным проекта DeepState, плацдарм на западном берегу реки Оскол в районе Масютовки "постепенно превращается в плацдарм в Двуречной". После зачистки Новомлинска остался еще один плацдарм южнее, на который россияне заходят через Масютовку.

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