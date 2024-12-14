По словам эксперта, пока Путин не ведется ни на какие ловушки.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп прибегнул к риторике запугивания, считает политический эксперт Андрей Городницкий.

"Трамп также прибегнул даже к риторике ядерного запугивания, ведь недавно он сказал, что США имеет такое ядерное вооружение, новое, современное, что применить его было бы очень плохо для мирового сообщества и поэтому, как отметил Трамп, его страна надеется, что никогда не применит такое оружие", - подчеркнул он в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, такая риторика схожа с риторикой российского диктатора Владимира Путина, которая на него и направлена.

"Он (Путин - УНИАН) должен понимать, что не самый крутой парень в этом районе. Удастся ли ему убедить Путина именно такими методами, очень сложно мне в это поверить. Пока что президент РФ не ведется вообще на любые ловушки, и психологические в том числе. Он пытается очень сильно подхалимничать к Трампу, объяснить, что не он здесь враг, апеллируя к их так называемым дружеским отношениям еще в прошлом. Но на самом деле их не было, и это хорошо для Украины", - добавил эксперт.

Трамп и Путин - последние новости

Как сообщал УНИАН, диктатора РФ Владимира Путина не пригласили на инаугурацию нового президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января. Тогда журналисты Sky News писали, что это было бы без прецедентно, если бы лидеры РФ или Китая присутствовали на таком событии.

В то же время Дональд Трамп во время интервью для Time отказался отвечать, говорил ли он с Путиным после своей победы на президентских выборах в США. По его словам, такой вопрос является неуместным.

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