В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на пяти направлениях. Тяжелые бои продолжаются Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, за сутки там произошло 16 боевых столкновений.

Как отмечается в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Купянском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Тополя, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Малая Шапковка, Кондрашовка, Купянск, Табаевка, Берестово, Харьковской области и Стельмаховка Луганской области. На Лиманском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в направлении Белогоровки, успеха не имел. Там же нанес авиационный удар. Артиллерийским обстрелам подверглись, в частности, Невское и Белогоровка Луганской области и Торское и Спорное Донецкой области.

Видео дня

Также отмечается, что на Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Хромово. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Белая Гора, Озаряновка и Торецк. От вражеских обстрелов пострадали Краматорск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Белая Гора, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник в течение суток наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах Новокалиново и Авдеевки. Совершил артобстрелы по районам населенных пунктов Керамик, Очеретино, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении, как проинформировали в Генштабе, подразделения Сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Максимильяновка, Курахово и Победа Донецкой области. На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Пречистовки, совершил обстрелы населенных пунктов Прасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Золотая Нива и Великая Новоселка.

"На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Не прекращает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. В течение этих суток нанес авиационные удары по Гуляйполю, Малой Токмачке и Степному Запорожской области, а обстрелял из артиллерии Времовку, Бурлацкое, Новоселку, Зеленое Поле Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье, Малую Токмачку, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Золотую Балку, Веселое, Казацкое, Львовское, Антоновку, Кизомис, Станислав Херсонской области и город Херсон", – говорится в сводке Генштаба.

Война в Украине: актуальные новости

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 480 российских оккупантов. Общие боевые потери врага с начала войны оцениваются в 204 тыс. 360 человек. Также Силы обороны на протяжении вчерашнего дня уничтожили четыре вражеских танка, 12 боевых бронированных машин, 40 артиллерийских систем, один вертолет, 34 БПЛА оперативно-тактического уровня, четыре крылатые ракеты.

В то же время Россия продолжает терроризировать украинские города. Враг ударил ракетами по многоэтажке в Авдеевке Донецкой области. Сообщалось, что под завалами девятиэтажки находятся по меньшей мере два человека, но это число может увеличиться до пяти.

Вас также могут заинтересовать новости: