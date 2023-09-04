Отмечается, что причиной катастрофы стали погодные условия.

Российская армия лишилась еще одного вертолет Ка-52 "Аллигатор". Машина потерпела крушение в Азовском море

По информации Telegram-канала Baza, вертолет упал утром 1 сентября в акватории Азовского моря, примерно в 1,5 километре от береговой линии.

"По предварительной версии, причиной падения стали сложные погодные условия – в районе был сильный туман", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что два члена экипажа выжили. Их эвакуировали в ходе спасательной операции.

Потери России в Украине - что известно

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину потеря каждого пятого российского самолета/вертолета не была вызвана непосредственными боевыми действиями против ВСУ.

По состоянию на 17 августа 2023 года 21,7% потерянной российской пилотируемой авиации, включая реактивные самолеты, вертолеты и транспортные самолеты, была объяснена в РФ сбоями системы, ошибками пилотов, "дружественным огнем", или другими событиями, которые не связаны с действиями ВСУ.

По состоянию на 4 сентября общие боевые потери армии РФ с 24 февраля 2022 года среди личного состава составили около 265 120 человек, а также тысяч единиц техники, в том числе 315 самолетов и 316 вертолетов.

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