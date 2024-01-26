Держать оборону украинским защитникам приходится в тяжелых условиях.

В районе Авдеевки Донецкой области россияне продолжают давить интенсивными пехотными штурмами и ежедневно сбрасывают УАБы во время авиационных атак. Об этом рассказал начальник службы связей с общественностью 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Дмитрий Лазуткин.

"Линия соприкосновения сейчас на том участке, где наша бригада держит оборону, практически не меняется. Если идет какое-то колебание, так сказать "дыхание" этой линии, то это на сотни метров – они наступают, мы отбиваем. Таким образом продолжаются бои каждый день и каждую ночь", – акцентировал Лазуткин в эфире общенационального телемарафона .

Он добавил, что держать оборону украинским защитникам приходится в тяжелых условиях, которые к тому же осложнены нестабильной зимней погодой.

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"Нашей пехоте сейчас крайне непросто. Потому что, опять же, температурные колебания, то минус 5-6 градусов мороза, то снова оттепель плюс 5-6 градусов. Так может меняться в течение суток. Погода не самая лучшая для ведения боевых действий, учитывая, что и артиллерия вражеская работает, и FPV-дроны днем и ночью охотятся. Но в то же время нами отслеживается передвижение вражеской техники и пехоты, а враг уничтожается и продолжает нести огромные потери. То есть оборона продолжается и она пока эффективна", – подчеркнул Лазуткин.

Военный 47 ОМБр рассказал, что российские оккупационные войска продолжают вести активные штурмы возле Авдеевки. Однако сейчас захватчики атакуют в "рваном" ритме.

"Интенсивность атак достаточно высокой остается. Но можно говорить, что в таком "рваном" ритме враг атакует. Не всегда заходит большим количеством техники и крупными подразделениями, иногда это малые группы. Такими группами пытается нащупать какие-то слабые места в нашей обороне. Однако аэроразведка у нас работает достаточно эффективно, поэтому выдвижение врага практически всегда является тем, что видят наши командиры, и соответственно реагируют. Но бывают условия, когда вообще густой туман и можно видеть лишь на несколько метров. Россияне также пытаются этим воспользоваться и к этому надо быть готовыми", – сказал Лазуткин.

Он добавил, что россияне возле Авдеевки стараются чаще осуществлять пехотные штурмы, чтобы уберечь от уничтожения свою технику.

"Ситуативно это уменьшает их потери. То есть, если заходит колонна в десять машин или больше, как показывает практика эти колонны разбираются нашими FPV-дронами и артиллерией, выезжают наши БМП Bradley и также эффективно работают", – пояснил боец.

Лазуткин отметил, что сейчас оккупанты в основном атакуют позиции украинской обороны пехотными подразделениями, которые состоят из бывших заключенных. Однако иногда оккупанты приобщают к штурмам спецназовцев.

"Несколько бригад стоят против нас. Атакуют, если пехотными группами заходят, часто "Шторм-Z", "Шторм-V", где бывшие заключенные идут в атаку, их российским командирам не жалко. Также заходят группы спецназовцев, которые хорошо экипированы, наша разведка их обнаруживает. Сейчас ситуация стабильно сложная, она остается такой уже несколько месяцев. Мы понимаем, у них задача стоит захватить Авдеевку, перерезать нашу логистику, поэтому мы должны стоять и не давать им это сделать", – акцентировал воин.

Он отметил, что для украинских защитников, которые обороняют страну в самых горячих точках фронта, самым сложным фактором является состояние постоянного внутреннего напряжения.

"Что могу сказать из личных разговоров, то есть определенная моральная усталость. Потому что все это утомительно, когда вы находитесь в таком внутреннем состоянии, на самом деле вы чувствуете себя мишенью. В то же время есть понимание, за что воюем, есть поддержка собратьев, вера в командиров – это то, что держит и помогает. Понятное дело, многие ждут, что все же пройдет в Украине мобилизация, появятся новые мотивированные бойцы и также помогут. Потому что людям нужен и отдых, и ротация. Так или иначе должен быть какой-то цикл", – констатировал Лазуткин.

Ситуация на передовой

25 января бригадный генерал Александр Тарнавский информировал, что за прошедшие сутки в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" противник нанес 32 авиационных удара, провел 24 боевых столкновения и совершил 905 артобстрелов. В то же время украинские защитники стойко держат оборону, проводят активные действия на определенных направлениях и наносят силами российский оккупантов значительные потери.

Он отметил, что общие потери российских оккупационных войск на Таврическом направлении за прошедшие сутки составили 343 личного состава и 91 единицу военной техники, а также было уничтожено 240 беспилотников противника.

На востоке и юге Украины оперативная обстановка остается сложной, об этом сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке. В течение суток на фронте произошло 65 боевых столкновений с противником.

В частности, на Авдеевском направлении украинские защитники отбили пять вражеских атак вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще четыре штурма в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону украинских сил. Также российские оккупационные войска нанесли авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области, а минометным и артиллерийским обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

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