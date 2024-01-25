Также российские оккупанты потеряли 343 человека из личного состава.

На Таврическом направлении за минувшие сутки силы обороны Украины уничтожили более 240 беспилотников российских захватчиков.

Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский отметил, что за прошедшие сутки в его операционной зоне враг нанес 32 авиационных удара, провел 24 боевых столкновения и совершил 905 артобстрелов.

В то же время, украинские защитники и Защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях.

Видео дня

"Общие потери врага за прошедшие сутки составили 343 человека и 91 единицу военной техники, не считая БпЛА", - сообщил Тарнавский в Telegram.

В частности, уничтожено 18 танков, 27 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, 1 ПТРК, 1 средство ПВО, 14 автомобилей и 2 единицы специальной техники. Силы обороны Украины уничтожили 1 склад боеприпасов и еще 3 других важных объекта противника.

Он указал, что среди уничтоженной техники враг потерял самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" и танк Т-90. также нейтрализовано или уничтожено 242 БПЛА различных типов.

Ситуация на фронте по состоянию на 25 января - главные новости

За минувшие сутки потери России в Украине в живой силе "ломанулись" до новой "красной линии" - почти пересекли отметку 380 тысяч захватчиков. В частности, украинские воины ликвидировали вчера 950 российских захватчиков, и теперь общие потери РФ на 25 января составляют примерно 379 610 человек.

За минувшие сутки на фронте произошло почти 60 боевых столкновений. В частности, на фронте продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами. Захватчики не оставляют попыток прорвать оборону украинских защитников.

Вас также могут заинтересовать новости: