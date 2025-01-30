Тогда как российские танки вынуждены прятаться, украинские действуют "более свободно".

Украинская 24-я механизированная бригада успешно уничтожила российских десантников, которые пытались проникнуть в Часов Яр, что в Донецкой области, пишет Forbes.

Как стало известно, российские десантники ворвались в руины центра города, который с весны прошлого года подвергался постоянным российским обстрелам. Однако армия РФ на двух боевых машинах пехоты БМД-4 потерпела поражение.

Отмечается, что украинская пехота попала в одну БМД из гранатомета, уничтожив ее. Другая БМД не смогла сопротивляться, когда один из танков Т-72 украинской бригады подъехал прямо к ней и расстрелял ее 125-мм танковым снарядом с расстояния 30 метров.

"В начале войны было бы необычно, если бы украинский танк воевал так близко. Но поле боя 35-месячной войны России против Украины меняется в пользу украинских бронетанковых войск, даже несмотря на то, что российские войска, которые превосходят по численности украинские, продолжают медленно продвигаться вперед. Хотя и ценой огромных потерь", - подчеркнул автор материала Forbes Дэвид Экс.

В частности один из российских блогеров пожаловался, что российские танки "могут действовать только с укрытых позиций", ведь ежемесячно Украина получает "огромное количество беспилотников".

"Россия также разворачивает десятки тысяч беспилотников ежемесячно, но они хуже, их операторы, как правило, менее опытные, и им приходится бороться с украинскими радиопомехами, которые гораздо эффективнее, чем российские", - отметил Дэвид Экс.

По словам российского блогера, в то время как российские танки вынуждены прятаться, украинские действуют "более свободно".

"И это не преувеличение. Существует множество свидетельств того, что украинские танки воюют ближе, чем когда-либо, поскольку война продолжается уже четвертый год. Это не значит, что украинцы выигрывают каждую битву, а россияне проигрывают. Российские полки могут не хотеть рисковать своими танками, но они явно не испытывают таких угрызений совести, когда речь идет о риске для менее мощных боевых машин ПРО и их пехотинцев-пассажиров", - считает обозреватель Forbes.

Уничтожение российской техники на фронте - последние новости

Как писал УНИАН, под Покровском украинский Leopard "размотал" бронегруппу россиян. Отмечается, что вражеская колонна двигалась по полевой дороге возле лесополосы и попала в засаду, которую устроил экипаж "Леопарда" из состава 33-й отдельной механизированной бригады.

Также стало известно, что украинские бойцы в Курской области уничтожили целое подразделение морпехов РФ. По словам воинов 155-й бригады, российские морпехи казнят украинских военнопленных, поэтому защитники пообещали продолжать на них охоту и в дальнейшем.

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