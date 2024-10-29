Российские оккупанты рассекают Силы обороны Украины на поле боя.

Украина сейчас борется за выживание, а не за победу. При этом США больше не смогут оказывать военную помощь Украине без принятия для себя серьёзных рисков. Об этом пише The Economist со ссылкой на чиновника, знакомого с передачей американской помощи Киеву.

"Нам больше нечего дать им, не рискуя серьезно в других местах", – сказал собеседник издания.

Отмечается, что хотя ВСУ сумели удержать Покровск, на других участках фронта Россия прорезает себе путь через украинскую оборону. Так, в Купянске на севере ее войска разрезали надвое украинские формирования на реке Оскол. В Часовом Яру на востоке после шести месяцев попыток пересекли Северский Донец.

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"Южнее российские войска заняли высоту в Угледаре и его окрестностях и наступают на Курахово с двух направлений. В Курске, что внутри России, Украина потеряла примерно половину территории, которую захватила в начале этого года", - констатируют авторы.

По их мнению, проблема заключается не столько в потере территории, как в постоянном уменьшении численности и качества украинских сил.

"Украинские подразделения недоукомплектованы и перенапряжены, истощены большими потерями. Несмотря на новый закон о мобилизации, который вступил в силу в мае, армия, за исключением нескольких бригад, пытается набрать достаточное количество замены, а молодые люди неохотно записываются на службу, которая в лучшем случае является бессрочной, а в худшем - одноразовой", - говорится в статье.

Издание указывает, что западные партнеры в частных разговорах призывают руководство Украины снизить возрастной предел мобилизации с 25 лет, чтобы увеличить потенциальный резерв новобранцев. Но любым изменениям мешают политическая чувствительность и опасения относительно демографического кризиса.

В то же время, по словам экспертов, Россия не лишена собственных серьезных проблем. Так, в следующем году она потратит треть своего национального бюджета на оборону, уничтожая при этом гражданскую экономику. По прогнозам неназванного представителя европейской разведки, инфляция в РФ, вероятно, вдвое превышает официальный годовой уровень в более чем 8%:

"В 2025 году обычные российские семьи впервые начнут испытывать экономическую боль, есть первые признаки усталости от войны среди тех, кто тесно связан с конфликтом, таких как матери и члены семьи".

При этом в США настроения все более мрачные. Так, те, кто участвует в планировании в Пентагоне, говорят, что на практике амбиции начала 2023 года по возвращению Украиной территорий или принуждению России к переговорам уступили место желанию избежать поражения.

"В этот момент мы все больше думаем о том, как Украине выжить", - цитирует СМИ чиновника, участвующего в этом планировании.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал УНИАН, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко рассказал, что на востоке украинский фронт посыпался. По словам военного, захватчики уже зашли в Селидово и там закрепляются.

Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что захват Селидово даст россиянам новые возможности. Эксперт считает, что россияне завершают формирование условий для полноценного наступления на Покровск.

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