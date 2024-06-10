Сейчас РФ не может провести на Сумщине такую же операцию, как на Харьковщине.

Российско-украинская война продолжается и Украина начала получать значительно большее количество ракет к Himars от Соединенных штатов, сообщил в эфире телемарафона военный эксперт Петр Черник.

"Есть очень хорошая новость, американцы в несколько раз нарастили производство систем Himars. Это сейчас главное оружие, которое является очень хорошим в глубину противника где-то на 70 километров. Ведь штатный боеприпас М31 - это 84 километра. Понимаем, что 10-15 километров нужна буферная зона безопасности для самих пусков. Но и боеприпасы для самих Himars сейчас производятся очень большими темпами. И вот этот пакет, который уже объявлен - там есть очень солидное место, которое занимают эти боеприпасы", - сказал Черник.

Он также добавил, что благодаря возможности бить по территории РФ на расстояние до 70-80 километров, Силы обороны могут поражать российских оккупантов еще на подступах к границе с Украиной.

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"Если условно механизированный полк должен переходить в боевые порядки из зоны примерно 20 километров от зоны боестолкновения, то понимаем, что эти колонны становятся под угрозой. И условно сделать такую же ситуацию на Сумщине, как они сделали на Харьковщине - очень сложно", - пояснил Черник.

Российско-украинская война продолжается: важные новости

Накануне Генштаб сообщил об актуальных потерях врага в войне против Украины. Так, за прошедшие сутки армия РФ не насчитала почти 1200 оккупантов, 10 танков и 1 самолет.

В Воздушных силах анонсировали испытания отечественной версии управляемых авиабомб. Пока же Украина применяет КАБы, которые Киеву передали партнеры - речь идет о GBU-62 и GBU-39.

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