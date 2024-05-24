Черник убежден, что россияне будут и в дальнейшем пытаться сеять панику среди украинцев.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник рассказал о новом дедлайне для войск РФ по выходу на границы Донецкой и Луганской областей, а также об отсутствии перспектив у оккупантов на Харьковщине и Сумщине. Свое мнение по этому поводу он высказал в эфире телемарафона.

По убеждению Черника, на Харьковщине продвижения врага больше не будет, но РФ может попытаться несколькими батальонами атаковать Сумщину и захватить небольшую территорию. Цель - отвлечь силы и средства ВСУ, чтобы ослабить восточный фронт.

"Первая цель наступления на Харьковщине - пропагандистская. Путин не смог реализовать концепцию до "дня победобесия" - выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Даже для их сверхмощной пропаганды это серьезное поражение, и надо было смещать акцент. По правде, сместили. Потому что вывесили один флаг в одном нашем оккупированном селе на Харьковщине и подали так, что это чуть ли не берлинская операция, "а завтра - Киев, Одесская область, Днепр, и вообще они обвалят полностью Украину", - прокомментировал он. Видео дня

Эксперт считает, что россияне будут и в дальнейшем пытаться сеять панику среди украинцев.

"Харьков до сих пор остается огромным военно-промышленным комплексом. И если бы они могли спровоцировать гуманитарный кризис, чтобы 10-30 тысяч, а то и 100 тысяч харьковчан покинули город, то это мы бы потеряли серьезную рабочую силу. И страха, как такового, в первые дни оккупанты достигли, потому что тональность на наших медийных площадках была такая, что чуть ли не апокалипсис. Спасибо Господу Богу и нашим Вооруженным силам, что сумели остановить наступление. И мне кажется, что дальше этих двух маленьких плацдармов они не продвинутся", - отметил Черник.

При этом он добавил, что россияне и в дальнейшем будут пробовать давить, чтобы пробиться вглубь Харьковской области, но чтобы по-настоящему побороться, в частности, за сам Харьков, им нужно как минимум 100-тысячная группировка.

"Будут ли они ее наращивать? Да. Но не такими быстрыми темпами, как бы они хотели. За прошедшую неделю мы поставили абсолютный рекорд в истреблении личного состава врага - 9 тысяч 660 человек. На мой взгляд, за май мы обязательно пройдем показатель в 30 тысяч. И их надо замещать", - подчеркнул Черник.

Говоря же о том, где может быть главная точка удара в летнем наступлении РФ, эксперт отметил:

"Ничего не изменилось. Сейчас немножко восточный плацдарм остынет, потому что они сместили акценты на Харьковщину... Но через некоторое время они снова возьмутся за Донетчину и Луганщину. На мой взгляд, так и останется у них главная задача - выйти на административные границы. И особенно для них важен 5-часовой порог - до июня, когда будет мирный саммит в Швейцарии. Путин хочет показать, что что-то может, чтобы бороться за голоса глобального юга, потому что они действительно могут качнуться или в нашу, или в их пользу".

Наступление на Харьков 2024 - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 10 мая российские оккупационные войска пошли в новое наступление на севере Харьковской области. Им удалось взять под контроль несколько сел в приграничье. После этого они уже время пытаются захватить Волчанск.

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия планировала одновременно наступать на Харьковском и Сумском направлениях, однако им этого не удалось.

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