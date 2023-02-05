Боевик заявил, что России лучше отказаться от идеи пойти в новое наступление.

Террорист Игорь Гиркин-Стрелков предостерег Кремль от нового полномасштабного наступления на украинские города. Он печально признал, что российская армия не сможет разгромить Украину.

"Мы влезли в очередное болото, стоим и непонятно что ждем. Как и в 2014 году наша власть сделала шаги, ждала от них совершенно другого результата, а когда результат оказался печальный, то они застыли и ждут. Осенью были предприняты шаги, чтобы не потерпеть быстрого поражения, чтобы достичь паритета в людях на фронте. Как только этот паритет этот возник, сразу же все поставили на тормоз в надежде, что все как-нибудь сам собой образумится", - заявил унылый Гиркин.

При этом он отметил, что российская пропаганда продолжает втюхивать, что "Украина вот-вот рухнет, никаких новых мобилизаций не понадобится, перевода промышленности на военные рельсы не понадобится".

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"Но этого конечно же не будет. Поле боя не изолировано, украинская армия маневрирует резервами, ВСУ не контратакуют, но если идут в контратаку, то это какие-то участки, а наши все время наступают – это надо выйти и добежать до позиций противника", - объяснил террорист.

Кроме того, он признал, что Россия не сможет разгромить Украину, а от нового наступления Кремлю все же лучше отказаться.

"Я считаю, что разгромить без новой волны мобилизации Украину мы не сможем. Если мы не сможем ее разгромить, то линия фронта так и будет с локальными операциями, или наши могут предпринять большое наступление, в успехе которого я сомневаюсь, и лучше бы на этот шаг не идти, потому что может получится еще хуже", - признал очевидное Гиркин.

Ситуаия на фронте - что известно

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 5 февраля оккупанты сосредоточились на том, чтобы наступть на направлениях: Бахмутском, Лиманском, Новопавловском и Авдеевском. Украинские воины отбили вражеские атаки у девяти населенных пунктов.

При этом соощается, что противник несет серьезные потери в Донецкой и Луганской областях. В то же время указано, что с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года - российская армия всего потеряла в Украине около 131 290 человек личного состава.

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