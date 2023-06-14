Повреждено и уничтожено было 56 единиц техники захватчиков.

За сутки потери российских оккупантов убитыми и ранеными на Таврическом направлении составили почти четыре роты. Защитники Украины превратили в металлолом десятки единиц техники россиян.

"На Таврическом направлении силы обороны продолжают выбивать россиян с позиций. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты", - сообщил командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем Telegram-канале.

Кроме того, уничтожено и повреждено было 56 единиц военной техники противника. Речь идет, в частности о девяти танках, девяти боевых машинах пехоты, двух легких бронированных многоцелевых тягачах, двух гаубицах 2С19 "Мста-С", четырех самоходных артиллерийских установках 2С3 "Акация", самоходной артиллерийской установке 2С5 "Гиацинт".

Также это зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", реактивная система залпового огня" Ураган", три комплекса постановки радиоэлектронных помех "Житель", комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-2", беспилотник Shahed-136 и два бронеавтомобиля "Тигр". Кроме того, уничтожено было шесть складов с боеприпасами врага.

Ситуация на фронте-главные новости

В течение прошлой недели украинские воины освободили 90 квадратных километров территорий и семь населенных пунктов.

14 июня спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев заявил, что Силы обороны Украины за последние три дня в ходе наступательной операции продвинулись на расстояние от 200 метров до 1,4 км и освободили около трех квадратных километров территории.

Впоследствии заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о частичном успехе наступления ВСУ на фронте. В частности, за прошедшие сутки на разных участках Бахмутского направления украинские защитники прошли вперед на расстояние от 200-500 м, а на Запорожском направлении - от 300-350 м.

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