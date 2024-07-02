Если сравнивать с предыдущей поездкой Сырского две недели назад, то на фронте добавилось Торецкое направление.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел рабочую поездку на Восточном фронте, посетив бригады Покровского, Кураховского, Времовского, Торецкого, Краматорского направлений, а также тех, которые ведут бои в Волчанске и под Харьковом, сообщает Генштаб.

Отмечается, что на всех направлениях продолжаются жесткие боевые действия различной интенсивности. В частности, если сравнивать с предыдущей поездкой две недели назад, то на фронте добавилось Торецкое направление.

"Сложной остается обстановка на Покровском направлении. Противник, ставя целью прорыв нашей обороны, в очередной раз провел замену ударных частей, штурмовые отряды которых полностью потеряли боеспособность и продолжил наступательные действия. Несмотря на высокие потери в бронетехнике, враг продолжает ее использование в сочетании с интенсивным огнем артиллерии и ударами fpv дронов", - рассказал Сырский.

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Он также добавил, что Силы обороны усилили это направление резервами, однако оно все равно требует постоянного внимания и обеспечения дополнительным количеством боеприпасов и огневых средств.

В то же время на других направлениях, по словам Сырского, интенсивность боевых действий снизилась, но вместе с тем линия активного фронта увеличилась. Также, по словам Главнокомандующего, сейчас главной проблемой для командиров на фронте является комплектование частей и подразделений мотивированными, качественно подготовленными военнослужащими.

"Еще одним проблемным вопросом является обеспечение современными средствами РЭБ и военной ПВО, способной эффективно бороться с БПЛА противника. В то же время на нашей стороне есть преимущество в количестве и качестве боевых коптеров, прежде всего бомберов и FPV дронов, и мастерство операторов, которые их применяют", - добавил Сырский.

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