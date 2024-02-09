Александр Коваленко отметил, что Сырский коммуницирует как главнокомандующий со всеми силовыми структурами.

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не перенесет войну на территорию Российской Федерации. У него нет такой цели, ведь этим занимаются спецслужбы

"Если мы говорим о тех или иных действиях на территории врага, его суверенной территории, а не временно оккупированных, то это действия, которые относятся к спецслужбам. Это функционал СБУ, это функционал ГУР МО Украины, а Сырский непосредственно коммуницирует уже как главнокомандующий со всеми силовыми структурами", - сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телемарафона.

Он отметил, что, безусловно, будут обсуждаться те или иные операции на территории России.

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"Если мы говорим о каких-либо действиях военного плана с использованием Сухопутных войск - вряд ли", - подытожил эксперт.

Главком ВСУ - назначение Сырского

8 февраля президент Владимир Зеленский снял Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и назначил вместо него Александра Сырского, который возглавлял Сухопутные силы ВСУ.

Говоря о причинах своего решения, президент упомянул неудачу летнего контрнаступления ВСУ. Также он напомнил о многочисленных проблемах с организацией различных процессов в управлении армией, в частности – отсутствие ротаций, когда одни подразделения месяцами сидят на передовой, а другие в глубоком тылу.

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