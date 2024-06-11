Россияне в Донецкой области вчера активно били из артиллерии, узнал эксперт.

Появилась информация о том, что противники якобы имеют "успехи" в селе Ивановское (Донецкая область), которое находится под городом Часов Яр. Аналитик Defense Express Сергей Згурец отметил, что Ивановское считают "серой зоной", на территории которой действуют десантники РФ.

В понедельник, 10 июня, противники в Донецкой области осуществляли активные артиллерийские обстрелы, рассказал эксперт в эфире "Эспрессо", ссылаясь на сведения воина из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Вооруженных сил Украины, которая держит оборону возле Ивановского, Андреевки и Клещиевки.

"В любом случае продвижение противника в Ивановском возле Часового Яра никак не влияют на устойчивость обороны ВСУ. Фактически за два года боевых действий, оккупанты смогли продвинуться на 20 км от линии разграничения с 2014 года", - отметил аналитик.

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Российские оккупанты уже длительное время пытаются двигаться вперед возле Часового Яра с разных направлений и получают достойный отпор от Сил обороны Украины. Противники несут серьезные потери на украинской земле. Стоит отметить, что общие потери РФ на 11 июня 2024 года составляют примерно 520 850 противников.

Поздно вечером 10 июня аналитики DeepState сообщили, что оккупанты смогли взять под контроль Ивановское. Украинская сторона официально эти сведения не подтвердила.

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