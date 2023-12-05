В результате огневого поражения станция РЭБ уничтожена.

Бойцы Сил специальных операций (ССО) на Купянском направлении скорректировали огонь HIMARS по станции РЭБ "Синица" российских оккупантов.

Об этом сообщили ССО ВСУ в Telegram. "Операторы 3-го отдельного полка ССО в ходе специальной разведки на Купянском направлении обнаружили вражескую станцию РЭБ Р-934Б "Синица". Экипаж БпАК скорректировал и привел по цели огонь HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате огневого поражения станция РЭБ уничтожена.

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Операторы 8-го полка ССО с помощью дронов обнаружили скопление живой силы противника на Авдеевском направлении и скорректировали огонь миномета и гранатомета МК19. В результате огневого поражения уничтожена группа оккупантов.

Оккупанты продолжают давить на Силы обороны Украины почти на всех направлениях фронта. За прошедшие сутки произошло 73 боевых столкновения. Как сообщает Генштаб ВСУ, больше всего атак российские захватчики провели на двух направлениях - Марьинском и Авдеевском.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. В результате ударов уничтожены два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) противника.

На Таврическом направлении российские оккупанты после некоторого перерыва возобновили применение штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52.

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