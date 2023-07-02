Защитник отметил, что снайперы работают с пехотой.

Украинский военный снайпер рассказал о своей работе во время войны с российскими оккупантами. Боец отметил, что романтика заканчивается, когда он выходит на позицию.

Защитник отметил, что ничего общего с тем, что украинцы видят в фильмах, в работе снайпера нет.

"Когда Ди Каприо или какая-то интересная фигура с винтовкой где-то лежит, то это очень сексуально. На самом деле это немного хуже – ты в грязи, постоянно уставший, сконцентрированный. В этот период выглядишь не очень для камеры. Романтика заканчивается после выхода на позицию. После возвращения появляется улыбка и начинаешь цвести и пахнуть, быть в центре внимания", - рассказал командир взвода "Призраки" Александр в эфире телемарафона.

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При этом он указал, что сейчас идет война артиллерии, но когда идет пехота – работают снайперы.

Работа снайперов на фронте - последние новости

На Бахмутском направлении уже не первый месяц идут ожесточенные бои. Украинские защитники оттесняют врага. Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что в Бахмуте бойцы Сил обороны давят на фланги противника.

В борьбе с российскими захватчиками не последнюю роль играют украинские снайперы. Так, снайпер из группы "Призрак Бахмута" отдельной президентской бригады им. гетмана Богдана Хмельницкого с большого расстояния ликвидировал наблюдателя-координатора российских захватчиков.

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