Александр Сырский продемонстрировал точность работы защитников Украины.

Украинские военные активно работают по всей линии фронта. Снайперы участвуют в жестоких боях с российскими оккупантами на Бахмутском направлении.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в Telegram показал работу снайперов 8-го отдельного полка специального назначения.

На обнародованных кадрах видно, как воины точными выстрелами ликвидировали несколько оккупантов в районе Бахмута.

Бои за Бахмут - последние новости

Солдаты армии Российской Федерации почти 10 месяцев вели бои за украинский город-крепость. За это время захватчики несколько раз объявляли о захвате Бахмута, но несмотря на это украинские военные продолжают давать россиянам по зубам.

12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что за прошлую неделю на Бахмутском направлении защитники Украины продвинулись на правом фланге на 3,5 км, а на левом - на 1,5 км. По ее словам, общая площадь освобожденной от российских оккупантов территории составляет 16 кв. км.

Кроме того, генерал-полковник Александр Сырский показал яркое видео, на котором видно, как россиян уничтожают на позициях.

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