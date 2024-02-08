Украинские бойцы делают настораживающие прогнозы ситуации на фронте.

Украинские военные сталкиваются с критической нехваткой пехоты, что приводит к истощению и снижению боевого духа на линии фронта. Дефицит кадров сейчас является самой острой проблемой ВСУ, поскольку Россия вернула себе наступательную инициативу на поле боя и активизирует атаки, пишет The Washington Post со ссылкой на украинских военнослужащих, которые говорили на условиях анонимности.

Один командир батальона механизированной бригады, сражающейся на востоке Украины, сказал, что в его подразделении в настоящее время есть менее 40 пехотинцев. В полностью укомплектованном батальоне должно быть до 200 человек.

Другой командир пехотного батальона другой бригады заявил, что его подразделение также истощено.

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"Дебаты в Киеве о мобилизации и о том, до какой степени страна должна ее ускорить, разозлили солдат на передовой", - говорится в публикации.

По словам одного из командиров батальона, роты его подразделения в среднем укомплектованы примерно на 35%. Второй командир батальона штурмовой бригады рассказал, что это типично для подразделений, выполняющих боевые задачи.

В связи с этим бойцы делают настораживающие прогнозы ситуации на фронте:

"Это закончится множеством смертей, глобальным провалом. И, скорее всего, я думаю, фронт рухнет где-нибудь, как это произошло с врагом в 2022 году, в Харьковской области".

Мобилизация в Украине - актуальное

Напомним, в конце января Кабмин передал в Верховную Раду обновленную версию проекта законопроекта о мобилизации (№10449). Предыдущую версию, которая была внесена в конце декабря, правительство отозвало из-за критики.

7 февраля народные депутаты проголосовали в первом чтении за указанный законопроект.

А сегодня стало известно, что в нем будут пересматриваться, в частности вопросы подхода к аспирантам и блокировки счетов граждан, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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