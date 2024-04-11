Продолжительность войны в Украине напрямую связана с поддержкой западных партнеров.

Украина способна противостоять военной агрессии России в течение 2-3-5 лет, если страна перейдет к тотальной обороне. При этом вопрос о продолжительности военных действий тесно связан с уровнем поддержки от западных партнеров и внутренними ресурсами страны. Об этом рассказал ветеран АТО, представитель благотворительного фонда "Повернись живим" Тарас Чмут в интервью изданию "Украинская правда".

Собеседник отмечает, что текущая экономическая ситуация и мобилизация общества играют ключевую роль в способности страны поддерживать оборону.

"Западный мир разный – есть страны, которые очень много нас поддерживают. А есть страны, которые недостаточно, а могут больше", — рассказал Чмут.

Представитель фонда "Повернись живим" также поделился информацией о текущем состоянии сбора средств фондом, описав ситуацию как неблагоприятную. По его словам это связано с экономическими сложностями и с оттоком трудоспособного населения.

В разговоре также были затронуты темы потенциальных переговоров для окончания конфликта и возможности "заморозки" войны. Собеседник выразил мнение, что переговоры следует начинать с сильных позиций, однако текущая динамика на фронте и усиление позиций противника делают эту задачу особенно сложной.

"В переговоры следует заходить с сильной позиции. Она у нас была раньше", — добавил Чмут.

Также Чмут выразил мнение, что война в Украине может закончиться без переговоров в том случае, если украинские военные убьют 150 миллионов россиян.

В контексте заявлений генсека НАТО о возможных уступках со стороны Украины Российской Федерации, ветеран АТО признал, что многие страны предпочли бы достижение мирного соглашения, даже за счет потери территорий Украиной.

Война Украины против России

Ранее УНИАН сообщал, что украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали почти тысячу россиян. Было уничтожено 5 танков, 12 боевых бронированных машин, 2 крылатые ракеты, и 50 единиц автомобильной техники.

Кроме того, по данным ISW, мобилизация в Украине поддержит боеспособность Вооруженных сил Украины, впрочем, ключевым фактором в наращивании боевой мощи армии. В частности, помощь Запада остается решающим фактором для возможности Вооруженных Сил Украины восстанавливать и усиливать свой боевой потенциал.

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