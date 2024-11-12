Гетьман отметил, что россияне активно пользуются железной дорогой на оккупированном юге нашей страны.

Россия готовится к наступательным действиям на юге Украины и сконцентрировала там огромное количество своих бойцов. Такое заявление сделал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"Наша разведка работает хорошо – не только аэроразведка, но и обычная военная разведка. Мы видим, что они концентрируют силы, они там проводят даже определенные учения. Они готовятся к наступательным действиям на этом направлении", - сказал он в эфире телеканала "Киев24".

По словам Гетьмана, на временно оккупированной территории юга Украины – начиная от Мариуполя, заканчивая Крымом – находится более 200 тысяч российских военных.

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"Там есть железная дорога, которой они активно пользуются. Они могут быстро перемещать относительно большое количество сил и средств, живой силы и техники для того, чтобы сконцентрироваться на одном месте, чтобы там создать численное преимущество. Где именно это будет? Работино, скорее всего, Гуляйполе. Там есть концентрация, хотя они могут переместиться довольно быстро вдоль линии соприкосновения", – продолжил ветеран.

Гетьман добавил, что судя по всему, россияне готовятся к проведению наступательных действий. Присутствуют все признаки того, что там будет наступление.

"Но не всегда, когда есть признаки, после этого происходят наступательные действия", – отметил аналитик.

Война в Украине: ситуация на юге

Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин предупредил, что Россия "со дня на день" может пойти в новое наступление. По его словам, враг перебрасывает подготовленные штурмовые группы на передовые позиции в южной части Запорожской области.

Впоследствии он сообщил, что на юге Украины армия РФ активизируется на нескольких направлениях, в частности на Ореховском, Времевском и Гуляйпольском. Волошин отметил, что в планах противника – стереть так называемый Работинский выступ.

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