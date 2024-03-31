Требования поля боя в Украине требуют развития искусственного интеллекта

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) не только сделали современную войну более опасной для военных на земле, но и полностью изменили методы работы воинских частей на передовой, особенно в эпоху искусственного интеллекта (ИИ).

"В Украине на 100% происходит гонка вооружений с использованием искусственного интеллекта между украинцами и россиянами", - сказал Fox News Digital аналитик по РФ и руководитель группы геопространственной разведки Института изучения войны Джордж Баррос.

Уже есть свидетельства того, что некоторая интеграция ИИ была с дронами, используемыми как украинцами, так и оккупантами. Хотя доказательств того, что ИИ использовался для нанесения ударов, не было, но его использовали для сбора разведывательной информации на поле боя путем идентификации различных типов вооружения и техники врага.

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На данный момент существуют способы поражения дронов, в том числе путем подрыва радиочастот связи, которые оператор использует для управления дроном, пояснил Баррос.

Но интеграция технологии ИИ может позволить заранее запрограммировать дроны на идентификацию и поражение определенных целей без связи с оператором.

Баррос сказал, что у него нет никакого представления о том, опережают ли россияне или украинцы друг друга в гонке ИИ, но он отметил, что современные войны стимулируют развитие ИИ.

"Условия на поле боя требуют такого рода решений. И это происходит намного быстрее, чем думает большинство людей в Вашингтоне", - подчеркнул Баррос.

Как отметило издание, за время войны в Украине некоторые технологические достижения создали современные кошмары как для военных стратегов, так и для самих военных.

"Маневр в современной войне чрезвычайно сложно осуществить, и это связано с тактическими инновациями дронов", - пояснил Баррос, имея в виду военную стратегию внезапности, которая используется для достижения позиционного преимущества.

"Теперь ни один военный теоретик не имеет ответа или решения, как восстановить маневренность на поле боя", - отметил аналитик.

Военные аналитики озадачены тем, как изменились принципы военного времени, и предыдущие военные доктрины США, НАТО, РФ в значительной степени были признаны недействительными из-за реалий войны с использованием дронов, пояснил эксперт.

"Тактическая неожиданность теперь практически устранена благодаря невероятному распространению дешевых дронов-квадрокоптеров", - добавил он.

Баррос заявил, что это изменение военной доктрины является одной из причин провала контрнаступления Украины в 2023 году.

Российские военные смогли успешно использовать возможности разведки с помощью дронов в тандеме с артиллерийскими ударами и ударами беспилотников, чтобы ослабить украинские силы, прежде чем они смогут продвинуться на российские позиции.

"Когда вы берете нашу доктрину, наше лучшее ее проявление, и сравниваете ее с тактической реальностью с отсутствием этого прикрытия и маскировки, все наши боевые планы разваливаются", — сказал Баррос.

"Это большая проблема. Это действительно большая проблема", - добавил он.