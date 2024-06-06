Беспилотников на фронте много не бывает, отметил депутат.

Каждый месяц одна воинская часть использует и теряет в результате боевых задач от 100 до полутора тысячи БПЛА. Об этом рассказал народный депутат и волонтер Руслан Горбенко в интервью Укринформу.

"Сейчас можем сказать, что около 60% от потребностей военных в дронах обеспечено, 30% из которых - помощь волонтеров. Нужно также отметить изобретательность наших ребят на фронте, которые из нескольких неработающих дронов могут собрать тот, который в дальнейшем будет уничтожать врага, а также тех воинов и инженеров, которые разрабатывают новые модели ударных беспилотников, дронов-камикадзе", - акцентировал нардеп.

Также депутат прокомментировал создание в Верховной Раде временной следственной комиссии (ВСК), которая в том числе изучит вопрос использования средств бюджета, направленных на изготовление и закупку БПЛА. Горбенко привел в пример ситуацию, когда 26 тысяч дронов находились на складе и не доехали до фронта.

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"При том, что беспилотников на фронте много не бывает. С начала большой войны мы регулярно возим помощь на фронт, общаемся с военными. Ни разу мы еще не слышали, что бригады полностью укомплектованы дронами", - сказал депутат.

Силы беспилотных систем ВСУ - что известно

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины поручил создать Силы беспилотных систем в составе ВСУ. абмин поддержал соответствующий проект его указа.

"Это стратегический шаг для нашей страны в условиях растущей угрозы со стороны России. Силы беспилотных систем - это современное и необходимое решение для эффективного использования нашего боевого потенциала и технологического преимущества над врагом на всех уровнях", - отметил министр обороны Умеров.

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