Уничтожена, в частности, реактивная система залпового огня "Град" российских оккупантов.

Украинские военнослужащие нанесли удары по позициям российских оккупационных войск на юге. Силы обороны уничтожили, в частности, военную технику врага.

"В результате точной боевой работы наших ракетно-артиллерийских подразделений вражеское войско ослаблено на 13 рашистов, реактивную систему залпового огня "Град", самоходную гаубицу "Мста-С", три беспилотных разведчика типа "Мавик-3" и две машины", – сообщает оперативное командование "Юг".

Отмечается, что также был уничтожен наблюдательный пункт российских захватчиков на одном из островов.

Видео дня

Потери России в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли тысячи единиц техники. Украинские военные продолжают уничтожать захватчиков.

По состоянию на четверг, 6 апреля, по данным Генерального штаба, в Украине ликвидировали 176 630 вражеских военных. Также россияне больше не используют в войне против Украины 3631 танк, 306 самолетов, 292 вертолета и тысячи единиц другой техники.

Ранее украинские защитники отомстили врагу за обстрелы мирных населенных пунктов Херсонщины. Уничтожена полевая пушка оккупантов "Гиацинт-Б", которая обстреливала область.

Вас также могут заинтересовать новости: