Сибига подчеркнул, что даже в случае подписания соглашения Украина и ее международные партнеры будут иметь вызовы с мониторингом выполнения договоренностей.

Временное перемирие в Украине не означает замораживание конфликта, а контроль за соблюдением соглашения станет ключевым вызовом.

Об этом сказал министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью РБК-Украина. Он отметил, что достижение перемирия является сложным процессом, который включает не только договоренности, но и контроль за их выполнением.

По словам Сибиги, речь идет о временном перемирии, а не замороженном конфликте. "Это не замороженный конфликт, а временное перемирие на 30 дней, как это зафиксировано в совместном заявлении с американской делегацией", - детализировал министр.

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Сибига подчеркнул, что даже в случае подписания соглашения Украина и ее международные партнеры будут иметь вызовы с мониторингом выполнения договоренностей. Он отметил, что контроль за соблюдением перемирия остается ключевым вопросом.

Переговоры о завершении войны

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли согласится на участие в переговорах о прекращении войны против Украины. Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб. "Шансы на это мизерные", - сказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Путину на самом деле не нужно перемирие.

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