За время большой войны СБУ пришлось очень измениться, говорит глава ведомства.

СБУ ежедневно выполняет сверхважные задачи, которые приближают победу ВСУ. Речь идет о поражении российских военных объектов не только на фронте, но и в самой России, заявил в интервью liga.net глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

По его словам, спектр задач, стоящих перед СБУ, является достаточно широким. В частности сотрудники Службы вылавливают вражеских агентов и предателей внутри страны, уничтожают врага на фронте, а также проводят спецоперации вглубь РФ. Малюк напомнил, что морские СБУ также поразили 11 военных кораблей РФ, а летательные дроны нанесли удары по 36 нефтебазам, терминалам и НПЗ россиян.

"Целями наших спецопераций также являются российские аэродромы, системы РЭБ и ПВО, объекты военно-промышленного комплекса и логистические артерии, которые питают войну против Украины. Именно с целью перерезать врагу пути поставки боекомплекта на юг Украины СБУ дважды поразила Крымский мост", - отметил руководитель Службы.

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Непосредственно в боях на фронте подразделения СБУ тоже задействованы. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ бойцы СБУ поразили 1152 российских танка, более 1890 ББМ, более 440 средств РЭБ и 167 систем ПВО.

"Большая война изменила спецслужбу: мы стали более гибкими, технологичными и действенными. Быстро адаптируемся к новым вызовам, постоянно усиливаем контрразведывательную составляющую, укрепляем кадровый состав, внедряем новые технологические решения", - говорит Малюк.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, воины Главного управления разведки Минобороны взорвали склад боеприпасов вблизи населенного пункта Острогожск Воронежской области России. На территории военного объекта хранились артиллерийские и танковые снаряды оккупантов, их патроны для стрелкового оружия и ракеты класса "земля-воздух" - всего более пяти тысяч тонн боеприпасов.

Также мы рассказывали, что 24 августа состоялось первое и успешное боевое применение украинской ракеты-дрона "Паляница". По словам президента Владимира Зеленского, врагу будет очень сложно даже произнести, что именно "прилетело".

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