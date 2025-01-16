Военный считает, что Генштаб поступает правильно, когда проводит проверки военнослужащих на то, насколько сильно они нужны в тылу.

Большая часть украинских военнных находится в тылу, пока небольшой процент бойцов воюет на фронте.

Об этом заявил военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов в эфире "Киев24".

"Когда я в ноябре ночевал у себя дома в Буче, я просто в шоке был от того количества военных, которых я увидел в Киеве, Ирпине и Буче. Очень много молодых парней, молодых офицеров, на неплохих машинах. Значительно больше, чем у нас на фронте", - сказал он.

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Военный добавил, что похожая ситуация была, когда российские оккупанты штурмовали Бахмут. По его словам, тогда для ротаций не хватало бойцов, но в соседних городах дальше от линии фронта находилось большое количество военнослужащих.

"У нас армия тысяч 900 человек, примерно, в Вооруженных силах Украины, а воюю где-то 200-250 тысяч солдат. Я не понимаю, зачем нам столько военных в тылу", - подчеркнул Сазонов.

Военный считает, что Генштаб поступает правильно, когда проводит проверки военнослужащих на то, насколько сильно они нужны на своих местах.

"Если человек не нужен в тылу, а он военный, который получает зарплату, форму, еду, стаж, льготы и уважение от общества за то, что защищает государство, а на фронте за три года ни разу не был - меня это возмущает, Генштаб и общество", - заявил он.

Сколько украинских военных воюют на фронте

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что общая численность украинской армии составляет 880 тысяч человек. Зато РФ сосредоточила в Украине 600 тысяч своих бойцов.

По его словам, это количество россияне сосредоточили на отдельных направлениях, где они сейчас наступают.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко подчеркнул, что 880 тысяч военнослужащих, которые по словам президента Украины Владимира Зеленского насчитывают Силы обороны - это общее количество украинской армии. Он добавил, что участие в боевых действиях на линии фронта принимает "совсем другая цифра".

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