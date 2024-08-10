В ООН отметили, что масштабная атака РФ только 8 июля привела к гибели 43 мирных украинцев.

В июле от российской агрессии в Украине погибли по меньшей мере 219 мирных жителей, еще 1018 получили ранения. Поэтому этот месяц является "самым смертоносным" для гражданского населения с октября 2022 года. Об этом говорится в мониторинговой комиссии ООН.

В организации говорится о том, что масштабная атака российских оккупантов, которая была начата 8 июля по всей Украине, привела к гибели по меньшей мере 43 гражданских лиц, среди которых 5 детей. Также ранения получили 147 человек, в том числе 7 детей в Киеве, Днепре, Кривом Роге и Киевской области.

"Одна ракета во время обстрела 8 июля также попала в больничный комплекс в Киеве, полностью разрушив токсикологическое отделение Национальной детской больницы "Охматдет" и значительно повредив Центр детской кардиологии и кардиохирургии", - напомнили в сообщении. Видео дня

В ООН добавили, что в июне и июле интенсивные наступательные военные операции РФ переместились с севера Харьковщины в Донецкую область. В результате количество жертв среди мирного населения в Донецкой области выросло со 125 погибших или раненых в мае до 224 в июне и 269 в июле 2024 года.

Российские удары по Украине - последние новости

Как писал УНИАН, российские оккупанты нанесли удар по Константиновке, что в Донецкой области. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, на месте работ спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разобрали 76 тонн строительных конструкций.

"В результате вчерашнего российского обстрела погибли 14 человек и ранены 44 человека. Из 8 неустановленных тел криминалисты полиции идентифицировали 5: три женщины и двое детей - девушек 2012 и 2014 годов рождения. Осталось идентифицировать 3 человек", - отметил он.

Также сообщалось, что россияне ударили по территории больницы в Никополе, в результате чего погиб 50-летний мужчина. Кроме того, из-за удара было повреждено здание заведения, гаражи, авто и линия электропередач.

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