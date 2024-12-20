Среди пострадавших - 15-летняя девушка.

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать украинские города. 19 декабря враг ударил по Кривому Рогу.

Обновлено 01:50: Враг попал баллистической ракетой в жилую двухэтажку. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

"На сейчас 5 пострадавших – девочка 15 лет, двое мужчин 38 и 49 лет, и две женщины 30 и 82 лет. Из них два человека спасены из-под завалов благодаря патрульной полиции и ГСЧС. Все средней тяжести", – написал он.

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Также пострадали расположенные поблизости многоэтажки и частный сектор. Аварийно-спасательная операция по состоянию на 01:50 уже завершена.

"Сейчас занимаемся перевозкой пациентов ближайшей больницы, в которой выбиты все окна, в другие", – добавил Вилкул.

Ранее он сообщал, что оккупанты попали по жилому дому.

"Опять в жилой дом. Твари", – написал он в своем телеграм-канале.

В свою очередь, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявлял, что из-за ракетной атаки оккупантов разбит двухэтажный дом:

"Из-под завалов достали девушку-подростка и мужчину. Также побиты окна в 10-этажке. Детали выясняем", – добавил он.

Война в Украине: важные новости

Силы обороны Украины оставили Курахово Донецкой области, заявил аналитик издания BILD Юлиан Репке в соцсети Х. По его словам, украинские военные были вынуждены выйти из города из-за недостатка живой силы.

Между тем руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что в российском Мурманске прогремели взрывы вблизи базы Северного флота РФ. Эта база поддерживает как надводные корабли, так и атомные подводные лодки.

Кроме того, минувшей ночью был атакован Новошахтинский НПЗ в Ростовской области РФ. Источники УНИАН сообщили, что Служба безопасности Украины и Военно-морские силы Вооруженных сил Украины атаковали завод с применением беспилотных средств и ракет украинского производства.

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