Больше всего российские захватчики пытались штурмовать украинские позиции на Новопавловском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За текущие сутки на фронте горячее всего было на трех направлениях. Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"В течение суток зафиксировано 60 боевых столкновений", - говорится в сводке.

По данным Генштаба, в общем, враг нанес 4 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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При этом на Купянском направлении враг 1 раз атаковал украинские позиции в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ивановка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка Харьковской области.

Также на Лиманском направлении Силами обороны отражено 10 атак в районах населенных пунктов Грековка Луганской области; Терны, Ямполовка Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества, что на Луганщине. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское Луганской области и Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.

В то же время на Бахмутском направлении украинскими воинами отражено 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Новый, Спорное, Ивановское, Клищеевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиаудар в районе Северного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 20 населенных пунктов, в частности Григорьевка, Калиновка, Часов Яр, Ступочки Донецкой области.

Кроме того, на Авдеевском направлении украинскими защитниками отражено 14 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Новобахмутовка, Бердичи, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Семеновка, Селидово, Карловка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Очеретино, Новобахмутовка, Уманское Донецкой области.

Вместе с тем, на Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 17 раз пытался прорвать оборону украинских войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка и Победа Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Георгиевка, Парасковиевка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 2 раза атаковал позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Красное, Щербаки, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

К тому же, на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, враг совершил при поддержке авиации 1 безуспешную атаку на позиции украинских войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Одрадокаменка, Ольговка, Львовское, Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Белозерка, Велетенское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Ситуация на фронте - последние новости

Российские оккупанты пытаются прорваться к Часовому Яру. Нашим воинам ценой титанических усилий удается сдерживать врага уже не одни сутки.

В ВСУ говорят, что самыми горячими направлениями являются Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. При этом ситуация сложная, но контролируемая Силами обороны.

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