Нашим воинам ценой титанических усилий удается сдерживать врага уже не одни сутки.

Российские оккупанты пытаются захватить поселок Ивановское и окрестности Богдановки и прорваться к Часовому Яру. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, на восточном фронте обстановка в последние дни несколько обострилась, "однако без таких больших существенных изменений". При этом спикер отметил, что самыми горячими направлениями являются Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. В то же время ситуация сложная, но контролируемая Силами обороны.

"Вражеская армия на некоторых участках и направлениях не прекращает попыток и в дальнейшем штурмовать позиции наших защитников, использует при этом как артиллерию, танки, беспилотники различных типов, так и авиацию, которая наносит удары КАБами и ФАБами", - подчеркнул Волошин.

Он отметил, что оккупанты любой ценой пытаются захватить поселок Ивановское и окрестности Богдановки и прорваться к Часовому Яру.

"Нашим воинам ценой титанических усилий удается сдерживать уже не одни сутки врага и стабилизировать ситуацию на этом направлении", - рассказал военный.

Спикер уточнил, что враг несколько уменьшил количество массированных атак в направлении населенного пункта Бердичи и пытается обойти село со стороны Очеретино. При этом противник продолжает штурмовать район Красногоровки.

"Его стремления пока не имеют успеха и это прежде всего благодаря доблести наших воинов", - добавил представитель ОСГВ "Хортица".

Он добавил, что приятными новостями является возможность поступления к военным уже в ближайшее время от партнеров Украины техники и вооружения.

"Это даст возможность улучшить и изменить ситуацию как на Бахмутском, так и на Авдеевском и Новопавловском направлениях. Это поможет достичь техническое преимущество над противником, в том числе и в высокотехнологичных видах оружия, в создании условий для перехвата стратегической инициативы у врага", - резюмировал Волошин.

Ситуация на Востоке Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал, что россияне на направлении Красногоровка - Нетайлово не используют технику, пытаясь продвигаться малыми группами.

Он отметил, что враг накапливает свой личный состав, пытаясь продвигаться малыми группами, и где-то закрепляться, а задача Сил обороны его уничтожать.

Также враг использует авиацию в направлении наших позиций и по тылам, по гражданским объектам, терроризируя население. Цехоцкий сказал, что россияне пытаются сделать хаос и панику, но ситуация контролируемая.

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