По его словам, россияне несут на Авдеевском направлении огромные потери.

Российские оккупационные войска пытаются развивать свое наступление в районе Авдеевки Донецкой области. Ситуация на этом участке фронта остается сложной довольно длительное время, заявил офицер ВСУ Дмитрий Лазуткин.

"После того, как Силы обороны совершили маневр по отходу на рубежи западнее Авдеевки, враг пытается штурмовыми действиями продолжать развивать свое наступление. Тяжелые бои продолжаются. Сейчас оккупанты пытаются окружить некоторые наши позиции, забрасывают УАБами практически каждый час", – подчеркнул он в комментарии телеканалу "Эспрессо".

Однако, по его словам, россияне несут на Авдеевском направлении огромные потери. Военный отметил, что украинские защитники "очень качественно отрабатывают FPV-дронами и техникой".

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"Но будем наблюдать за ситуацией и бороться за то, чтобы оккупанты не продвинулись дальше, основания на это есть", – добавил Лазуткин.

Он также прокомментировал отход войск из Ласточкиного. По его мнению, это решение было предсказуемым.

"Некоторое время наши войска держали Степное и Ласточкино. Сейчас ВСУ немного отошли на более выгодные позиции. Это можно увидеть по карте высот и по расположению на местности водоемов", – констатировал офицер.

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Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщил, что после того как ВСУ отошли из Ласточкиного Донецкой области, российские захватчики с трех сторон штурмуют Орловку. По его словам, сейчас сложно сказать, насколько изменится положение на поле боя после ухода из Ласточкиного, однако украинские защитники делают все, чтобы уничтожать противника.

В то же время на Запорожском направлении российские захватчики не имеют таких успехов, как на Авдеевском. Лиховий отметил, что всего за минувшие сутки враг совершил 6 штурмовых действий.

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