Зато украинцы ждут выборов президента в США, которые могут в корне изменить ход войны.

Хотя продвижение российских войск на востоке Украины сводится к захвату небольших сел, оно значительно влияет на моральное состояние украинцев, которые с надеждой ждут выборов президента США 5 ноября, ведь результат может изменить ход войны, пишет Le Monde.

"Россияне - как тараканы. Они атакуют каждый день", - говорит сказал военный 48-летний Андрей, по прозвищу "Аристократ", бывший менеджер Nestlé.

Большие потери в людях и технике

В течение нескольких месяцев российская армия продвигается на юго-восток от Донецка, сосредотачивая удары на территории в десятки километров от стратегического Покровска до Угледара, захваченного в начале октября. Российские войска наступают на нескольких направлениях, используя слабые места в обороне и окружая украинских солдат, заставляя их отступать. В октябре Москва достигла наибольших территориальных успехов с весны 2022 года, свидетельствуют данные Института изучения войны.

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Хотя российское продвижение на Донбассе ограничивается захватом небольших населенных пунктов, оно серьезно влияет на моральное состояние украинцев, которые с нетерпением ждут результатов американских выборов 5 ноября. Однако продвижение российских войск сопровождается значительными потерями в личном составе и технике.

"Успех российской кампании на Донбассе в большой степени обусловлен традиционным превосходством Москвы в боеприпасах и живой силе, а также явным пренебрежением потерями", - написал военный эксперт Николай Белесков в статье для Atlantic Council.

В начале октября британская разведка сообщила, что сентябрь стал самым смертоносным месяцем для российской армии с начала вторжения, со средним количеством погибших и тяжелораненых 1271 человек в день. Киевские войска сейчас применяют тактику "торговли территорией для максимальных потерь противника". Белесков говорит:

"Этот подход позволяет украинским военным наносить большие потери россиянам в наступлении, хотя это означает отказ от любых попыток освобождения оккупированных территорий".

Использование планирующих бомб

Украинские военные, с которыми журналисты встретились на фронте в середине октября, сообщили об улучшении российской тактики.

"За последние шесть месяцев мы наблюдаем трансформацию. Раньше российские войска отдавали предпочтение большим и легко заметным пехотным атакам, но сейчас они наступают небольшими группами, максимум по четыре-восемь человек, иногда даже по два-три", - говорит 46-летний Михаил, командир минометной батареи.

Он также отметил улучшение связи между российскими подразделениями и развитие их технологических возможностей.

Значимым фактором стало большое количество российских планирующих бомб, которые разрушают украинские оборонительные позиции. Эти бомбы могут нести до 1500 килограммов взрывчатки и оснащены системами наведения. Они наносят разрушительный ущерб, и Киев не имеет адекватной защиты от них.

"Надо признать, что у нас нет противодействия. Как бы глубоко ни копали, если упадет бомба, то уже не спасешься", - сказал Михаил.

Нехватка человеческих ресурсов

Украинская армия также сталкивается с дефицитом солдат. Россия, имея больше населения, может свободнее распоряжаться своими силами. Зато мобилизационные усилия Украины весной пока не удалось значительно пополнить ряды военных.

29 октября секретарь СНБО Александр Литвиненко заявил, что в течение ближайших месяцев будет мобилизовано еще 160 тысяч новобранцев.

"Мы справляемся, но людей не хватает. Солдаты вынуждены оставаться на передовой более длительные периоды. Хорошо, когда можем меняться каждые шесть дней, но часто это 9 или даже 12 дней, и это очень трудно", - отметил комбат Константин под Курахово.

Из-за недостатка ресурсов периоды отдыха стали короче, пожаловался Кирилл, заместитель командира по психологическому обеспечению:

"Это проблема для всех бригад. Нам дают благодарности и объявляют национальные праздники для армии. Но все это не имеет значения, нам нужен настоящий отдых".

Военные надеются, что российские войска не выдержат такой нагрузки. "Надо иметь много выдержки. Но все знают, что так продолжаться вечно не может. Россияне в конце концов замедлят свое наступление. Нам нужно просто продолжать бороться", - сказал майор Михаил по кличке "Мозг" на тыловой базе под Андреевкой.

Война в Украине - ситуация на фронте сегодня

В Генштабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 22:00 2 ноября на фронте произошло 167 боевых столкновений с противником. Больше всего вражеских атак было зафиксировано на Кураховском направлении - 51.

Между тем украинские бойцы 10-й ОГШБр "Эдельвейс" успешно отбили массированную атаку российских оккупантов. В результате боя украинские военные уничтожили 6 танков и 9 БМП, а также ликвидировали 19 оккупантов, еще 23 - ранены.

Кроме того, российские захватчики оккупировали Кураховку и Шахтерское. Кроме того, враг продвинулся возле Максимильяновки и еще нескольких населенных пунктов.

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