Произошло это в Донецкой области.

Российские оккупационные войска на востоке Украины после неудачной попытки штурма позиций Сил обороны начали штурм своих же позиций. О странном эпизоде с фронта рассказали в 72-й ОМБр.

Штурмы оккупантов, которые произошли 27 марта, удалось зафиксировать операторам бригады. Так, около 16:12 того дня 3 вражеских ББМ отправились к украинским позициям для высадки пехоты в ближайшей посадке. После точных поражений техники, пехоту россияне высадили на собственных позициях. Остальные же оккупанты начали отступать, потеряв одну "беху".

В 17:14 произошел повторный штурм.

"При второй попытке штурма орки туда же высадили пехоту, которую же мгновенно расстреляли собственными силами в упор. Результат: орки уничтожили орков", – заявили в бригаде.

Проект DeepState сообщает, что этот эпизод произошел возле Новоандреевки, что в Донецкой области.

"По словам бойца, который это все видел на стриме, выглядело так, что противник перепутал посадку, которую должен был штурмовать, заехал к своим и начал вести штурмовые действия на нее. На самом деле, подобные вещи случаются у них относительно часто. Только за март известно о еще паре подобных эпизодов", – добавили авторы.

Война в Украине: важные новости

Издание AP сообщает, что Россия готовит масштабное наступление на весь 2025 год, чтобы усилить позиции на переговорах. Отмечается, что речь идет о возможном широкомасштабном натиске вдоль 1000-километровой линии фронта.

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко подтвердил, что оккупанты действительно готовятся к наступлению. В комментарии УНИАН он сказал, что россияне набирают резервы, но готовы они будут не раньше середины-конца лета, если "будут в таком темпе набирать".

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