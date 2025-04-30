Сейчас известно о 5 госпитализированных. В городе біло 16 взрывов.

Количество пострадавших в результате вечернего удара по Харькову возросло до 45.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. Так по его данным, 31 человек получил острую реакцию на стресс, 14 человек получили ранения различной степени тяжести, еще 5 человек были госпитализированы.

"Среди пострадавших двое детей и беременная женщина", - детализировал он.

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По данным Синегубова, это 16-летний парень, 5-летняя девочка и 24-летняя беременная женщина.

Для помощи пострадавшим в Харькове было задействовано 13 бригад экстренной медицинской помощи.

Кроме того, в Нацполиции сообщили, что в городе раздалось по меньшей мере 16 взрывов. "Повреждены городская больница, кондитерский цех, многоэтажные и частные дома, гражданские автомобили", - отметили в Нацполиции.

Удар по Харькову

В результате ночной дроновой атаки в разных частях Харькова возникло 10 пожаров. Как сообщал тогда мэр Харькова Игорь Терехов, под ударом были Салтовский и Киевский районы города. Там раздавались громкие взрывы.

Как сообщили в ГСЧС, налет российских дронов привел к масштабным возгораниям и разрушениям. В частности, разрушены жилые дома, гаражи и объекты инфраструктуры, а также повреждены автомобили.

Ранее сообщалось, что в результате удара по Харькову ранения получили 39 человек.

Также оккупанты нанесли массированную атаку по Днепру, в результате чего погиб один человек, два получили ранения. Разрушены 5 частных домов. Также повреждения получило предприятие и бюро ритуальных услуг.

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