Украинские бойцы продолжают наступление под Бахмутом и имеют успехи вблизи Бахмута, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Российские захватчики пытаются найти слабое место в украинской обороне на в Луганской области. Враг переключил свои усилия на район Новоселовки, на восточном направлении очень динамичная ситуация.

По словам начальника пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, россияне продолжают атаковать позиции украинских защитников. Так, за минувшие сутки там произошло 24 боестолкновения с врагом. В то же время, оккупанты более 1200 раз били по украинским позициям.

Он рассказал, что на Лимано-Купянском направлении украинским защитникам за сутки удалось ликвидировать 63 оккупантов, пять грузовиков, внедорожник, миномет и станцию радиоэлектронной борьбы "Стриж-3".

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"Также противник не оставляет своих намерений прорвать обороны, найти слабое место (в украинской обороне - УНИАН), однако безуспешно. В частности, сейчас он переключился на Новоселовское направление", - сообщил военный в эфире телемарафона.

Там за минувшие сутки противник применял артиллерию 117 раз. Также Россияне активно использовали танки, гранатометы, минометы, стрелковое вооружение, а также армейскую и тактическую авиацию.

"Однако, благодаря тщательно спланированным действиям обороны, инженерным укреплениям и минно-взрывным заграждениям противник как рыба об лед бьется о нашу оборону, неся большие потери и отходя назад", - подчеркнул Евлаш.

В то же время, россияне продолжают контратаковать украинские войска на северном фланге вблизи Бахмута, пытаясь отбить утраченные позиции, но безуспешно. На южном направлении вблизи Бахмута ВСУ продолжают наступательную операцию. В частности, воины имеют успехи вблизи Бахмута, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки. Там украинские защитники отбивают позиции и заставляют россиян отступить.

За сутки на Бахмутском направлении россияне почти 600 раз били по украинским позициям из артиллерии, а также совершили два авиаудара. Украинские же военные уничтожили 220 захватчиков и различные типы военной техники россиян, в частности танки, артиллерийские системы, беспилотники, станцию наблюдения "Муром-М", автомобили, бронетехнику и три полевых склада с боеприпасами.

Ситуация на фронте по состоянию на 12 августа - главные новости

По данным Минобороны, российские захватчики из глубины России стягивают резервы для недопущения прорыва украинских сил на линии фронта. Россияне также увеличили интенсивность применения управляемых авиационных бомб, барражирующих боеприпасов "Ланцет" и ударных БПЛА "Shahed".

В то же время, в Донецкой области украинским военным удалось уничтожить вражескую базу беспилотников во временно оккупированном поселке Луганское. Речь идет о пункте базирования экипажей дронов Zala и"Ланцет".

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