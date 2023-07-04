Мятеж "вагнеровцев" кардинально ослабил личную власть Путина, считает публицист.

Мятеж ЧВК "Вагнер" в России - многоходовая ИПСО, цель которой подготовить население РФ к неизбежному поражению в войне против Украины и возвращению к границам 1991 года.

"Пригожину доверено сыграть важнейшую роль во всей этой операции", - отметил политолог и публицист Андрей Пионтковский.

Он уверен, что "игра" главаря ЧВК подводит россиян к идее капитуляции:

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"30 миллионов российских военнообязанных с облегчением и с чувством глубокого удовлетворения встретят первый декрет новой власти - отмену путинского указа о мобилизации и навсегда останутся ее (новой власти) горячими сторонниками. С ними нет проблем. Но примерно 10–15% населения (результаты недавнего опроса ФСО) - это убежденные Z-патриоты, настоящие долбанутые русские фашисты. Как им продать идею неизбежного поражения? Вот тут-то и незаменим Пригожин. Все это полууголовное Z-быдло видит в нем своего, с восторгом принимает антиэлитный поток сознания бандита-миллиардера, жадно хавает его "настоящую правду". И эта правда тактично и бережно подводит их к идее капитуляции".

По мнению Пионтковского, мятеж кардинально ослабил личную власть кремлевского диктатора Владимира Путина внутри его мафиозного государства и обнулил его шансы на "почетную ничью" в развязанной им "мировой войне".

"За этой ничьей и ездили Бернс в Киев, а Салливан в Копенгагене убеждал мир, что "Путин лучше, чем хаос", - добавил эксперт.

Мятеж ЧВК "Вагнер" в РФ - актуальные новости

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны Украины анонсировали возможные кадровые перестановки среди военно-политического руководства РФ после мятежа ЧВК "Вагнер": "История с Пригожиным, как и с ЧВК "Вагнер", в общем - не закрыта".

Также сообщалось, что после того, как провалился мятеж ЧВК Вагнер, в российских тюрьмах окончательно застопорилась вербовка заключенных для участия в войне. А сам Евгений Пригожин стал презираем в этой среде.