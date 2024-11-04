В США после выборов на два месяца возарится условное безвластие, и Россия попытается этим воспользоваться.

После выборов президента США в ожидании инаугурации нового президента на два месяца выпадут из активной внешнеполитической жизни, и Россия попытается воспользоваться этим окном возможностей на фронте. Как пишет военный эксперт Александр Коваленко, состояние неопределенности со стороны союзников может стоить Украине от 500 до 1 000 км² территорий.

Коваленко отмечает, что оккупанты будут делать ставку на достижение оперативно-тактического уровня целей либо максимального формирования условий до конца этого года, для их достижения в начале 2025-го. И российское командование будет наращивать давление по ряду направлений в зоне боевых действий в Украине - не жалея ни людей, ни технику.

Согласно оценке эксперта, до конца это года командование РОВ планирует выполнить следующие задачи:

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1. Оккупировать Курахово и сформировать зону контроля по трассе Н15 с выходом на Великую Новоселку.

2. Оккупировать либо начать основную фазу наступления на Покровск. При этом, как отмечает Коваленко, российское командование понимает, что захватить Покровск до конца года ни при каких условиях не удастся, поэтому будет максимально формировать условия для финализации этой задачи в первом квартале 2025 года.

3. Оккупировать Часов Яр и развернуть наступление на Константиновку.

4. Оккупировать Торецк и сформировать условия для выхода на автодорогу 0504.

5. Выйти на административную границу Купянска, зажав его с трех сторон.

6. Вернуть под свой контроль в Запорожской области территории, утраченные в ходе контрнаступления Сил обороны Украины 2023 года, а в случае успеха - создать условия для формирования Ореховского направления и на Гуляйполе.

7. Выйти на Великую Новоселку с охватом ее с запада, юга и востока.

"Все эти задачи стоят перед командованием российских оккупационных войск с дедлайном до конца 2024 года, а потому никто жалеть личный состав и механизированную компоненту не будет, что в разы увеличит их потери", - отмечает Коваленко.

Война в Украине - новости

На Кураховском направлении фронта в Донецкой области продолжаются интенсивные бои - как механизированные, так и пехотные, противник не теряет своих намерений продвигаться вперед.

В то же время Коваленко отмечал, что в октябре российская армия установила абсолютный рекорд потерь в личном составе - 41 980. Также Кремль впервые предоставил военнослужащим инструкции по обустройству и уходу за братскими могилами, что стало актуальным в связи со значительными потерями России в войне против Украины.

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