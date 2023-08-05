Большинство гражданских больниц перевели в формат работы военных госпиталей для российских военных.

Российские оккупанты продолжают обострять гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях. В частности, гражданское население практически лишено возможности получить профессиональную медицинскую помощь.

Как сообщает Центр национального сопротивления, например, на временно оккупированных территориях Луганской области профессиональную медицинскую помощь можно получить только в Луганске и только при наличии российского паспорта.

"Это очередное доказательство того, что россияне полностью провалили процесс принудительной паспортизации на ВОТ из-за сопротивления местного населения. Оккупационные администрации пытаются выполнить "нормы паспортизации", которые спущены из Москвы. Поэтому усиливают полицейско-административный режим и обостряют гуманитарный кризис", - заявляют в ЦНС.

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Также сообщается, что большинство гражданских больниц перевели в формат работы военных госпиталей, где преимущество в лечении предоставляют российским военным.

Ситуация с медобеспечением на оккупированных территориях

Ранее сообщалось, что российские захватчики переоборудуют больницы и базы отдыха под свои военные базы. В частности, в Лисичанске Луганской области противник оборудовал территорию бывшей городской поликлиники для размещения личного состава и командования подразделения "Ахмат".

Также в оккупированном Мелитополе медицинские учреждения внедряют российскую электронную систему учета - без российского паспорта местные жители не могут обратиться в больницу и получить лекарство.

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