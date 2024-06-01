Сейчас рекорд дальности украинских ударов по РФ составляет 1800 километров.

Россия готовится к ситуации, когда украинские дроны дальнего радиуса действия смогут доставать объекты на расстоянии до 2,5 тысяч километров в глубине российской территории. Такое заявление сделал начальник службы радиоэлектронной борьбы Воздушно-космических сил РФ Дмитрий Богданов.

"Сейчас беспилотные летательные аппараты позволяют преодолевать расстояние до 2,5 тыс. км и многие [российские] регионы об этом знают", - сказал он на международном салоне "Комплексная безопасность".

Как отмечает украинский военно-аналитический портал Defense Express, подобные заявления являются признаком того, что государство-агрессор вероятно готовится к таким дальнобойным ударам со стороны Украины: определяет потенциальные цели и готовит их прикрытие.

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Аналитики отмечают, что россиянам действительно есть о чем беспокоиться, ведь опыт уже показал неспособность российской армии защитить свои стратегические объекты даже на меньшем расстоянии от границы с Украиной. На это просто не хватает систем ПВО.

Вместе с тем в Defense Express отмечают, что украинские официальные лица до сих пор не сообщали о наличии у Сил обороны таких беспилотников, которые могли бы поражать цели на расстоянии в 2500 км.

"Вполне очевидно, что о них мы уже узнаем после таких ударов", - предполагают эксперты.

Наиболее удаленные удары по территории РФ

Как писал УНИАН, на этой неделе украинский дрон нанес удар по стратегической радиолокационной станции "Воронеж М" возле города Орск в Оренбургской области. Это примерно в 1800 км от российско-украинской границы.

Предыдущий "исторический рекорд" дальности удара с использованием беспилотников был установлен в начале мая. Тогда украинский дрон пролетел около 1500 км и попал в установку каталитического крекинга на нефтеперерабатывающем заводе "Газпром нефтехим Салават" в Башкирии.

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