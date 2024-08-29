Кроме определенного политического дискомфорта для Кремля потеря Суджи ничего не значит, Донбасс важнее.

Россия может отказаться от попыток выбить ВСУ из Курской области, учитывая стратегическую неважность этого направления, и сосредоточит основные усилия на захвате Донбасса. Такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказал аналитик открытых данных Эмиль Кастехельми из финского проекта Black Bird Group.

Он признал, что россиянам пришлось перебросить определенное количество войск на Курщину, чтобы остановить продвижение ВСУ. Но для вытеснения украинских сил с этой территории России придется привлечь больше войск, что может быть не стоящим результата.

"Они могут просто оставить Курщину как есть и сосредоточиться на востоке [Украины], где сейчас лежат российские политические цели, а это также сложный участок. Для них это была трудная территория для продвижения, и теперь, когда они там достигают успехов, было бы странно, если бы они отказались от этого, чтобы начать контратаки в сельской местности Курщины", - считает Кастехельми.

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По словам аналитика, потеря контроля над частью Курской области может быть политической проблемой для Кремля, но в масштабах России это мизерный клочок территории.

"Поэтому россияне могут сказать: "Хорошо, мы можем это выдержать, и давайте просто продолжим полным ходом в Украине", - убежден он.

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, Курская операция не может принести Украине стратегического военного успеха, но она уже поглотила определенное количество дефицитных ресурсов Украины и будет поглощать их в дальнейшем, поскольку линия активного фронта теперь стала длиннее.

Также мы рассказывали, что Курская операция не смогла отвлечь значительные силы россиян с Донбасса. По мнению аналитика Forbes Дэвида Экса, если именно это было целью Курского наступления, тогда его можно считать провалом.

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