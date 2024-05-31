На корейские ракеты приходится относительно малая часть всех российских обстрелов Украины.

Россия широко использует северо-корейские ракеты для обстрелов Украины, ими бьют не только по прифронтовым городам. Об этом пишет Reuters со ссылкой на рассекреченный отчет Пентагона.

В отчете приведены различные аспекты северокорейских твердотопливных баллистических ракет малой дальности, сравнение изображений обломков с изображениями ракет, показанных государственными СМИ Северной Кореи.

"Анализ подтверждает, что Россия использовала баллистические ракеты, изготовленные в Северной Корее, в своей войне против Украины. Обломки северокорейских ракет были обнаружены по всей Украине", - говорится в заявлении Пентагона.

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Утверждается, что на ракеты из Северной Кореи приходится небольшая доля российских ударов России по Украине, но их использование вызвало тревогу и в Южной Корее, и в США, поскольку это может означать конец почти 20-летнего консенсуса стран-членов Совета Безопасности ООН по блокированию ракетной программы КНДР.

Отмечается, что своими действиями Россия (которая является постоянным членом Совбеза) не только предоставила Пхеньяну возможность боевого испытания ракет, но и сделала шаги, которые усложнят мониторинг соблюдения санкций ООН, наложенных на КНДР в 2006 году.

Сотрудничество России и КНДР: последние новости

Как писал УНИАН, Москва и Пхеньян планируют "октябрьский сюрприз", который поможет Трампу. По данным NBC News, "октябрьский план" имеет целью помочь вернуться в Белый дом Дональду Трампу, с которым Путин хочет договориться об окончании войны в Украине на собственных условиях.

Также мы рассказывали, что Россия отправила экспертов в КНДР для помощи в запуске спутников-шпионов. КНДР может приурочить запуск к одному из крупных дипломатических мероприятий с участием Южной Кореи.

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