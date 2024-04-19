По его словам, запас ракет С-300 у России составляет около 2 000 единиц.

Вместо того, чтобы утилизировать ракеты С-300 с истекшим сроком годности, российские оккупационные войска применяют их для ударов по жилой инфраструктуре в Украине. Такое заявление сделал военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

"Именно прифронтовые территории обстреливаются Россией с использованием ракет С-300. Это зенитно-ракетный комплекс, модифицированный для нанесения удара по наземным целям. Дальность поражения до 350 километров. В чем опасность? Это аэробаллистическая траектория. То есть ракеты могут сбивать только Patriot или SAMP/T", – рассказал он в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, запас ракет С-300 у России составляет около 2 000 единиц. И путем массового обстрела территории Украины РФ "решает для себя вопрос утилизации этих ракет".

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"Речь идет о том, что у них закончился срок хранения – 30 лет. Поэтому Россия, вместо того, чтобы их утилизировать, соответственно, решила использовать их как средство для нанесения ракетных ударов, прежде всего по жилой инфраструктуре украинских городов", – констатировал Снегирев.

Атаки РФ по Украине: последние новости

17 апреля российские оккупационные войска нанесли удар по Чернигову. В результате вражеской атаки погибли 18 человек, более 70 – пострадали.

И. о. городского головы Чернигова Александр Ломако заявлял, что оккупанты ударили по объекту социальной инфраструктуры. В свою очередь, начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что в городе было повреждено очень много многоэтажек, гражданская инфраструктура, а также уничтожены десятки единиц транспортных средств.

Кроме того, враг не прекращает наносить удары по Харькову и области. Мэр города Игорь Терехов недавно заявил, что если в США срочно не проголосуют за новую военную помощь, которая нужна для обеспечения системами противовоздушной обороны, Россия может сделать из Харькова второй Алеппо.

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