В среднем оккупанты проводят два штурма в сутки на этом направлении.

Российские войска пытаются прорвать украинскую оборону в районе Серебрянского леса, сообщил в эфире телемарафона боец 23-го отдельного стрелкового батальона 63-й бригады Виталий.

"Дело в том, что туда зашли новые подразделения врага и, скорее всего, пытаются себя проявить. Пока наблюдаем. Если говорить в целом, о западе от Кременной, то враг становится заметно активнее. Если несколько месяцев назад штурмы были единичными, то в последнее время это становится регулярным явлением", - рассказал Виталий.

Он добавил, что если раньше их подразделения могли ликвидировать около 100 оккупантов в месяц, то сейчас они уничтожают до 20-30 захватчиков в сутки.

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"Часто просто не угадаешь их логику, потому что ее просто нет. Есть спокойные дни, есть со штурмами. В среднем может быть около двух попыток прорывов в день. И если раньше это были больше попытки с тяжелой техникой и пехотой, то с июня это в основном группы пехоты, которая пытается прорваться. Есть поддержка артиллерии, дронов. Увеличилось количество КАБов - это очень ощутимо", - добавил военнослужащий.

Он предположил, что часть подразделений с этого направления оккупанты перебросили в Курскую область, но пока на поле боя этого не ощущается.

"Этим формированиям поставлены определенные задачи давно и они пытаются их достичь. По меньшей мере, они ищут слабые места, прощупывают Силы обороны и местность для потенциального штурма серьезного, прорыва и закрепления", - сказал военный.

Российско-украинская война: другие важные новости

В Генштабе сообщили о новых потерях оккупантов. В частности, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали более 1000 захватчиков, а также десятки единиц вражеской техники.

По данным аналитиков из Института изучения войны, наступление ВСУ в Курской области РФ позволило Силам обороны хотя бы временно перехватить инициативу на одном участке фронта и продолжить противостояние на всем поле боя.

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