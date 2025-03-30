Линия границы с Россией фактически является линией фронта.

Российские оккупационные войска пытаются расширить зону активных боевых действий в Харьковской области. Такое заявление сделал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"В целом линия границы с Россией является фактически линией фронта с где-то активными боевыми действиями, где-то с меньшей активностью. Стоит быть готовыми для развития любых ситуаций на любом из участков пока Россия идет с войной на наше государство и пока она проявляет такую агрессию", – акцентировал он в эфире телемарафона.

Говоря о ситуации на Харьковщине, он отметил, что есть два очага вражеской активности.

Видео дня

"Это направление населенных пунктов Липцы и направление населенного пункта Волчанск, где враг пытается расширить зону активных боевых действий, в том числе идя в атаку, пытаясь штурмовать наши позиции. Но ему не удается достичь целей для того, чтобы захватить больше Харьковской области или расширить зону активных боевых действий по территории Украины", – констатировал Андрей Демченко.

Война в Украине: вы могли это пропустить

Вечером 29 марта россияне атаковали Харьков. Известно о двух погибших и более 20 пострадавших. Также враг нанес удар по зданию военного госпиталя, о чем сообщили в Генштабе ВСУ.

Тем временем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский раскрыл потери армии РФ в автомобильной и спецтехнике с начала года. По его словам, речь идет о почти 10 тысячах единиц. Ежедневно украинские защитники обезвреживают более тысячи захватчиков и уничтожают сотни единиц вражеской техники.

Вас также могут заинтересовать новости: