Ликвидированный захватчик на момент атаки носил звание полковника.

В результате успешного поражения штаба российских захватчиков во временно оккупированном Луганске был ликвидирован один из командиров бригады армии РФ.

Как сообщил украинский офицер, военный блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", во время атаки был "успешно демобилизован" командир 59-й гвардейской бригады связи полковник Кропотов Павел.

По данным "Штирлица", топ-оккупант "задвухсотился" 13 апреля в результате удара по штабу в Луганске.

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Удар по Луганску - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что 13 апреля Силы обороны Украины успешно поразили пункт управления группировки войск "Центр" во временно оккупированном Луганске.

Он отметил, что украинские пилоты прекрасно выполнили работу и вернулись на базу. "Таких ударов по тылам противника будет больше, когда Украина получит больше ракет от наших западных партнеров", - отметил командующий.

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш назвал блестящей тонкой операцией поражение пункта управления российских оккупантов в Луганске. Евлаш отметил, что украинские летчики демонстрируют свое мастерство и применение западных образцов вооружения.

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